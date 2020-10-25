Коронавирус выявили у еще 16710 россиян

По состоянию на утро 25 октября, российские медики выявили коронавирусную инфекцию у еще 16 710 соотечественников. За это время скончалось 229, а сумело поправиться 7 704 человека, гласит статистика оперативного штаба. Отметим, что показатель суточной смертности оказался рекордным за все время пандемии.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4 455 новых больных, в Петербурге – 709, в Подмосковье – 491. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 387 и скончалось 25 человек.

Отметим, что абсолютный рекорд по числу заболевших в стране был поставлен 23 октября: порог в 17 тысяч впервые был превышен.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.