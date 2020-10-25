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12:00

В Петербурге на три дня остановился Поезд Победы

фото ЗакС политика В Петербурге на три дня остановился Поезд Победы

Передвигающийся в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне по всей России Поезд Победы до 27 октября включительно остановился в Петербурге. Он представляет собой "бродячую" выставку с изображениями и иными артефактами, имеющими прямое отношение к участию советских людей во Второй мировой войне - в частности, элементы быта блокадного Ленинграда. Поезд поделили на восемь тематических вагонов. Посетитель может виртуально "поучаствовать" в подготовке военной операции и "посидеть" в окопе.

"Этот уникальный исторический музей – своего рода "машина времени". <...> Такие музеи сохраняют память о подвигах предков, сражавшихся и погибших в боях за Родину", - приводит пресс-служба Смольного комментарий губернатора Александра Беглова.

По его мнению, выставка должна заинтересовать главным образом молодежь. Поддержанный Минкультом проект смогут увидеть жители 13 городов, через которые проедет поезд.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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