До конца года российским промышленным компаниям дадут 5 млрд бюджетных рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении до конца нынешнего года 5 млрд промышленным компании. Деньги пойдут на компенсацию логистических расходов, которая достигнет 80%. Речь, прежде всего, идет о крупных компаниях, занятых энергетическим машиностроением, производством личных автомобилей и сельскохозяйственной техники. Выделяемой суммы хватит на то, чтобы беспрепятственно поставить продукции на общую сумму 45 млрд рублей.

"Дополнительное финансирование поддержит российские промышленные компании, поможет снизить вынужденные издержки и обеспечить бизнес новыми заказами", - гласит сообщение.

Кроме того, правительство занялось стимулированием компаний, занятых добычей ископаемых и энергоносителей. Так, согласно распоряжению, субсидию в размере 600 млн рублей получит тот участник рынка, кто готов утилизировать старую буровую установку и приобрести новую.