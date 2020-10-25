Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве выборгского депутата Петрова Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование громкого убийства влиятельного выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова, случившегося накануне, сообщается на сайте ведомства. "Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления", - гласит сообщение. Петрова застрелили на территории собственного частного дома под Выборгом. Уголовное дело расследуется по нечасто применяемой статье "убийство по найму". Как пишут региональные СМИ, в кулуарах крупного предпринимателя Петрова называли "хозяином Выборга". Примечательно, что нынешней осенью город стал центром серьезного коррупционного скандала: на ремонте дорог из бюджета украли 700 млн рублей, в результате чего арестовали главу города и одного из членов городского правительства. По сведениям источников "Новой газеты", убийство Петрова могло иметь к скандалу некоторое отношению. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен