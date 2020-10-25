Миронов борется с коронавирусом без помощи "кремлевских таблеток"

Лидер справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов, на этой неделе подхвативший коронавирус, вышел на связь с радиостанцией "Комсомольская правда" и рассказал о своем лечении и восстановлении. Для него принципиальным моментом является отказ от всевозможных препаратов, которые активно рекламируются государством и к ценообразованию которых ранее у его партии появлялись серьезные вопросы: "никаких "кремлевских таблеток", это вообще полная ерунда, самое главное, мне кажется, включать мозги и здравый смысл". Поэтому Миронов выбирает более привычные и доступные каждому методы.

"Каждое утро делаю зарядку на свежем воздухе, причем делаю в любое время года до 40 минут. Вот уже год я сознательно не употребляю никакого алкоголя. И раньше никогда не злоупотреблял, но теперь решил, что вообще этого не надо. Регулярно занимаюсь в спортзале, вечером стараюсь ходить 2-3 километра пешком на свежем воздухе", - поделился деталями своего "коронавирусного" быта политик.

Помимо слабости, ни на какие симптомы депутат не жалуется, да и слабость его уже весьма относительная: сразу после инфицирования он сравнивал свое состояние с состоянием человека, только что разгрузившим вагоны.