Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

17:10

Муниципалитет "Большая Охта" провел в честь 75-летия Победы два концерта в БКЗ

фото ЗакС политика Муниципалитет "Большая Охта" провел в честь 75-летия Победы два концерта в БКЗ

Накануне, 24 октября, депутаты МО "Большая Охта" организовали и провели два массовых мероприятия, прошедших в БКЗ "Октябрьский" и посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Одно из них предусматривало присутствие граждан всех возрастных категорий, а второе было рассчитано на граждан "старшего поколения".

В ходе праздничных концертов на сцене появлялись глава МО "Большая Охта" Николай Паялин и депутат ЗакСа Вера Сергеева. Фотографии на страничке "ВКонтакте" последней показывают, что большинство зрителей соблюдают правила индивидуальной защиты, впрочем, не все поголовно.

"Концерты проводились и в блокадном Ленинграде, а в новейшей истории, из известных, в Алеппо. Вызов не власти и не мерам, а ситуации", - прокомментировал событие Паялин в интервью "Невским новостям".

По словам муниципала, организаторами были соблюдены все требующиеся на время пандемии коронавируса правила эпидемиологической безопасности.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Удальцов хочет создать правозащитный комитет лево-патриотических сил

17:10 Муниципал: Муниципалитет "Большая Охта" провел в честь 75-летия Победы два концерта в БКЗ

16:20 В Минске проходит митинг в последний день действия "ультиматума от Тихановской"

15:30 Беглов заявил о "кардинальном" обновлении парков общественного транспорта

14:33 Миронов борется с коронавирусом без помощи "кремлевских таблеток"

13:38 Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве выборгского депутата Петрова

12:49 До конца года российским промышленным компаниям дадут 5 млрд бюджетных рублей

12:00 В Петербурге на три дня остановился Поезд Победы

11:10 Коронавирус выявили у еще 16710 россиян

10:25 СК квалифицировал смерть депутата Петрова под Выборгом как убийство по найму

24 октября, 21:34 Женский протест у Гостиного двора

24 октября, 21:14 Под Выборгом убили бизнесмена и депутата Петрова

24 октября, 17:53 В Азербайджане заявили о смерти раненого при обстреле Гянджи российского подростка

24 октября, 16:49 У Гостиного двора протестуют против передачи роддомов под ковид-госпитали

24 октября, 16:41 В РПЦ выступили против идеи ввести налог на бездетность в России  

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru