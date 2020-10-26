18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:56

Почти 90% петербуржцев носят маски на вокзалах и в пригородных поездах

фото ЗакС политика Почти 90% петербуржцев носят маски на вокзалах и в пригородных поездах

Практически все пассажиры, уезжающие или прибывающие на Балтийский, Витебский и Финляндский вокзалы, соблюдают масочный режим, известили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК).

Сотрудники СЗППК периодически проверяют наличие средств индивидуальной защиты на горожанах, находящихся на вокзалах. С теми, кто отказывался носить СИЗ, проводилась разъяснительная работа о санитарно-противоэпидемических нормах и ответственности за их нарушение.

Проверяли наличие масок на гражданах и в пригородных поездах сообщением Петербург - Луга - Петербург: в ходе "рейда" было выявлено 15 правонарушений.

Отмечается также, что 28 октября пройдет аналогичная проверка на Московском вокзале, а 30 октября - на Ладожском.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:46 Сотрудников общественного транспорта без масок начнут отстранять от работы

11:41 Мурманского губернатора беспокоит ухудшение ситуации с COVID-19 в регионе

11:37 Муниципал: За три часа заявление "Яблока" против муниципальной реформы подписали 42 депутата

11:18 Почти сорок депутатов Госдумы лечатся от коронавируса в разных частях страны

11:06 Коронавирус вновь "добрался" до более 17 тысяч россиян: в Петербурге - 715

11:01 Вместо самоизолировавшегося Беглова проект бюджета депутатам представит Батанов

10:51 В Москве судья за день рассмотрела 268 дел по нарушению режима самоизоляции, потратив на каждое полторы минуты

10:21 Новое дело экс-главы Коми Гайзера поступило на рассмотрение в суд

9:56 Почти 90% петербуржцев носят маски на вокзалах и в пригородных поездах

9:26 На самоизоляцию ушел ещё один губернатор: COVID-19 обнаружили у главы Иркутской области

25 октября, 18:00 Удальцов хочет создать правозащитный комитет лево-патриотических сил

25 октября, 17:10 Муниципал: Муниципалитет "Большая Охта" провел в честь 75-летия Победы два концерта в БКЗ

25 октября, 16:20 В Минске проходит митинг в последний день действия "ультиматума от Тихановской"

25 октября, 15:30 Беглов заявил о "кардинальном" обновлении парков общественного транспорта

25 октября, 14:33 Миронов борется с коронавирусом без помощи "кремлевских таблеток"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru