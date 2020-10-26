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10:21

Новое дело экс-главы Коми Гайзера поступило на рассмотрение в суд

фото ЗакС политика Новое дело экс-главы Коми Гайзера поступило на рассмотрение в суд

Дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, поступило в городской суд Сыктывкара, передает "Интерфакс".

Разбирательство проводится в рамках части 3 статьи 33 УК РФ (Организатором преступления признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество) и части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Дата заседания пока не назначена. 

Напомним, по версии следствия, в 2013-2014 годах Гайзер дал распоряжение главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить компании "Деловой альянс" шесть участков без проведения торгов. Рыночная стоимость земли оценивалась в 11,4 млн рублей, однако компании они достались за 2,7 млн рублей. Ущерб в СК оценили в 8,7 млн рублей.

В 2019 году Гайзера приговорили к 11 годам колонии, признав его виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Тогда же ему был назначен штраф в 160 млн рублей.

Дело в отношении Гайзера завели в 2015 году. Ему и сообщникам вменяли попытку завладеть государственным имуществом, ущерб бюджету Коми следователи оценили в 3,5 млрд рублей. Как полагают в СК, за 10 лет, в числе прочих преступлений, соучастники похитили акции "Птицефабрики Зеленской".

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