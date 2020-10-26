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10:51

В Москве судья за день рассмотрела 268 дел по нарушению режима самоизоляции, потратив на каждое полторы минуты

фото ЗакС политика В Москве судья за день рассмотрела 268 дел по нарушению режима самоизоляции, потратив на каждое полторы минуты

Судья Нагатинского райсуда Москвы Ольга Шумова только за 21 сентября провела 268 заседаний по делам о жалобах на штрафы, вынесенные за нарушение режима самоизоляции, выяснил "Холод", изучив картотеку судебной инстанции.

Так, согласно режиму работы, Шумова без устали трудилась в течение 8 часов, прерывавшись лишь единожды на обед - с 13:00 до 14:00. Получается, что на изучение каждой жалобы у неё уходило в среднем полторы минуты.

Утром у судьи дважды было назначено по восемь заседаний на пять минут. Соответственно, на каждую жалобу выходило уже по 37,5 секунд.

Рекордсменом по рассмотрению протоколов является судья Ленар Хасимов из Татарстана, который весной тратил на дела о нарушении режима самоизоляции по 16 секунд.

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