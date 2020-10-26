Почти сорок депутатов Госдумы лечатся от коронавируса в разных частях страны

На встрече с президентом Владимиром Путиным спикер Государственной думы Вячеслав Володин отчитался об актуальном положении дел в национальном парламенте. По его признанию, деятельность законотворчесского органа несколько дестабилизирует пандемия коронавируса, уже вынудившая изменить режим работы 38 депутатов, один из которых, самый "тяжелый", находится в реанимации. Единоросс подчеркнул, что восстанавливаются коллеги Володина не централизованно: география их карантина довольно обширна.

"Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери – на больничной койке в Твери, прихватила в Москве – значит, в Москве. То есть все зависит от территории, учитывая, что депутаты избраны по избирательным округам, представляют регионы, в этой связи помощь оказывается по месту заболевания", - цитирует депутата сайт Кремля.

Помимо болеющих сегодня, думский спикер вспомнил о том, что еще 53 депутата уже имеют антитела к коронавирусу. Володин также посетовал на то, что, учитывая объем депутатского корпуса (450 мандатов), не представляется возможным проводить общие пленарные заседания по видеосвязи: это удастся сделать разве что в рамках заседаний отдельных комитетов. Всего на сегодняшний день в "законодательном портфеле" ГД скопилось 1305 нерассмотренных законопроектов.