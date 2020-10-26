Сотрудников общественного транспорта без масок начнут отстранять от работы

Ужесточение масочного режима с 26 октября в Петербурге включает в себя деятельность 18 бригад, которые, садясь в общественный транспорт, осуществляют проверочные рейды в каждом районе города, передает пресс-служба Смольного. Выявленные нарушители режима среди пассажиров должны будут немедленно покинуть салон и заплатить штраф.

Что касается персонала, то правом не носить маску наделен только водитель - и то лишь в случае, если он находится один в кабине и ни с кем не контактирует лично. К его коллегам отныне применяются более суровые требования и наказания.

"Сотрудники пассажирских транспортных предприятий, не соблюдающие "масочный режим", будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций", - анонсировал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В России 26 октября - очередной суточный рекорд заболеваемости. Из более чем 17 тысяч словивших коронавирусную инфекцию граждан 715 представляют Петербург.