Иткин вошёл в состав Бюджетно-финансового комитета

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга Павел Иткин вошёл в состав парламентского Бюджетно-финансового комитета. Об этом 26 октября в начале заседания БФК объявил председатель комитета Максим Яковлев.

Отметим, что Иткин и ранее посещал заседания БФК. В частности, депутат активно участвовал в "нулевых чтениях" по бюджету.

26 октября БФК должен одобрить проект бюджета Петербурга на 2021 год.

Сергей Еремеев

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