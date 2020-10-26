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12:06

Иткин вошёл в состав Бюджетно-финансового комитета

фото ЗакС политика Иткин вошёл в состав Бюджетно-финансового комитета

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга Павел Иткин вошёл в состав парламентского Бюджетно-финансового комитета. Об этом 26 октября в начале заседания БФК объявил председатель комитета Максим Яковлев.

Отметим, что Иткин и ранее посещал заседания БФК. В частности, депутат активно участвовал в "нулевых чтениях" по бюджету. 

26 октября БФК должен одобрить проект бюджета Петербурга на 2021 год.

Сергей Еремеев


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