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12:17

В Москве пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в общественный транспорт

фото ЗакС политика В Москве пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в общественный транспорт

Жителям столицы, имеющим повышенную температуру тела, может быть отказано в поездке на общественном транспорте, информирует "Интерфакс".

В метро, МЦД (Московские центральные диаметры), а также при входе в автовокзалы и автостанции установили специальные тепловизоры. В случае, если у гражданина будет выявлена температура свыше 37,5 градусов, техника издаст специальный сигнал - пассажира тут же остановят и для верности измерят температуру обычным термометром.

Ранее в Москве был усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. С 15 октября горожан без СИЗ перестали пускать в транспорт.

Столица России уже не первый день лидирует по приросту COVID-больных - за минувшие сутки вновь было выявлено свыше 5 тысяч случаев инфицирования.

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