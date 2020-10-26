Комблаг просит петербуржцев оценить качество уборки улиц

Обитатели Северной столицы могут оценить качество уборки улиц и дворов в своём районе, известили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В Смольном напомнили, что в городе на Неве до сих пор идёт осенний месячник по благоустройству, который завершится в середине ноября. В рамках общественного мероприятия был запущен интернет-опрос, пройти который можно на сайте городской администрации.

Ранее в комитете сообщали о том, что грядущей зимой к уборке Петербурга от снега и льда будет привлечено почти 2,5 тысячи единиц техники.