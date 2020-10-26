Первым заместителем комитета по транспорту стал Валентин Енокаев

Должность первого заместителя комитета по транспорту получил выпускник Военмеха, победитель конкурса "Лидеры России" 36-летний Валентин Енокаев, уведомили в Смольном.

До того он работал замгендиректора Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Енокаев родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил Балтийский государственный технический университет (Военмех) по специальности "Информационно-космическая техника и технологии" в 2002 году.

В 2007 году Енокаев стоял во главе проекта отдела заказчика в стройкомпании "Импульс", после чего занимался проектами по возведению подземных парковок в Петербурге.

В 2013 году Енокаев дослужился до должности замгендиректора – начальника управления развития транспортной инфраструктуры в Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

В прошлом году молодой чиновник победил в конкурсе "Лидеры России", представив соцпроект "Дорога в будущее", направленный на повышение социальной значимости профессий транспортной сферы среди подрастающего поколения.