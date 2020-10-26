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13:50

Дрозденко поговорит с областными силовиками об убийстве депутата Петрова

фото ЗакС политика Дрозденко поговорит с областными силовиками об убийстве депутата Петрова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведёт координационное совещание с главами региональных силовых структур по вопросам обеспечения правопорядка в Выборгском районе и расследованию убийства местного депутата Александра Петрова, поделились в пресс-службе областной администрации.

Также Дрозденко лично посетит Выборг, где встретится с руководителями муниципальных образований района.

Напомним, Петрова застрелили 24 октября на территории собственного частного дома под Выборгом. Уголовное дело расследуется по редко применяемой статье "Убийство по найму".

По информации региональных СМИ, в кулуарах известного бизнесмена Петрова называли "хозяином Выборга". Нынешней осенью город стал центром серьезного коррупционного скандала: на ремонте дорог из бюджета было украдено 700 млн рублей, в результате чего глава города и один из членов городского правительства отправились под арест. По сведению "Новой газеты", убийство Петрова может иметь к скандалу некоторое отношение.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что лично будет контролировать ход расследования дела.

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