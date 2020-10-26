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14:21

Петербургские перевозчики продолжают повышать цены на проезд в маршрутках

фото ЗакС политика Петербургские перевозчики продолжают повышать цены на проезд в маршрутках

В петербургских маршрутках продолжают расти цены на проезд, делится "Фонтанка" сообщением пресс-службы комитета по транспорту.

Компания "Питеравто" подняла стоимость проезда до 45 рублей на двух направлениях и до 50 рублей - ещё на трёх.

"Вест-Сервис" увеличил тариф до 50 рублей на одном маршруте. В свою очередь перевозчик "Шпунт-Северо-Запад" повысил цены в одном направлении до 40 рублей, на двух - до 45 рублей и ещё на одном - до 50 рублей.

Первой подняла цены на проезд в своих маршрутках компания "Третий парк" - от 1 до 6 рублей. 

Соответственно, на сегодняшний день средняя стоимость разового "путешествия" на обозначенном виде городского транспорта составляет 45 рублей.

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