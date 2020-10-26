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15:16

Руководство Елизаветинской больницы продолжает отрицать причастность к мошенничеству

фото ЗакС политика Руководство Елизаветинской больницы продолжает отрицать причастность к мошенничеству

Главврач Елизаветинской больницы Сергей Петров продолжает оставаться в недоумении относительно подлинных мотивов уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили против руководства его медицинского учреждения. Он подчеркивает, что информационную систему qMS больница купила по цене заметно ниже рыночной и что приобретение эффективно работает, в связи с чем о сути претензий силовиков может "только догадываться". Между тем, следствие настаивает на имевшем место факте хищения 18 млн рублей - той суммы, в которую и обошлась система.

"Все эти деньги потрачены с толком, потому что медицинская информационная система установлена, получены все лицензии на ее работу. Все медицинские работники работают исключительно в этой системе, все данные пациентов находятся в ней", - приводит слова главврача "Интерфакс".

Более того, Петров ставит в заслугу себе и своим коллегам темпы, в которые удалось организовать работу в новых условиях.

"Обычно на это уходит два-три года. Мы сделали это месяцев за пять. Считаю, что это героизм и подвиг", - отметил специалист.

Ранее "Фонтанка" писала, что правоохранителей смутило расхождение техзадания с реальными параметрами приобретенной электронной системы. Дело возбудили против неустановленных лиц.

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