В Новгородской области вводят временный запрет на проведение банкетов

Неутешительная эпидемиологическая динамика побудила руководство Новгородской области вернуться к одному из запретов времен весенней первой волны коронавируса - запрету на проведение банкетов. Для этого чиновники "подверстают" существующий указ губернатора.

"Мы видим, что значительное число заражений осуществляется при проведении разного рода банкетов, когда люди не сидят раздельно за столиками в ресторане, а собираются на какие-то праздники. Банкеты, массовые свадьбы, иные мероприятия предлагаю сейчас не осуществлять", - приводит ТАСС довод главы региона Андрея Никитина.

По его словам, пока эпидемиологическая ситуация находится в надежных руках, то показатели не идут на спад, а значит, такая "перестраховка" оправдана. С начала пандемии в области заразилось COVID-19 почти 7 тысяч человек и умерло с вирусом 83 человека.