Думский эсер от Петербурга Нилов выступает за смертную казнь для педофилов

Депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов не удовлетворен карательными мерами в отношении педофилов, которые предлагают в своем новом законопроекте единороссы. С его точки зрения, наказание в виде химической кастрации несоразмерно тяжести преступления и, более того, решают проблему сексуальной безопасности детей не полностью.

"Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку. Поэтому у нас есть статья в Конституции 20-я, расстрельная статья — смертная казнь — в том числе для этих нелюдей, для зверей в человеческой шкуре", - рассудил законотворец в интервью каналу "360".

По мнению политика, тратить силы и деньги на лечение и перевоспитание данной категории преступников, попросту несправедливо и расточительно. Отметим, что старший коллега Нилова по "Справедливой России" Сергей Миронов годами последовательно выступает за ужесточение имеющихся наказаний для тех, кто развращает и насилует несовершеннолетних.

В России с середины 1990-х годов действует мораторий на смертную казнь.