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16:19

Смольный даст 13 млн рублей баням для расчетов с сотрудниками

фото ЗакС политика Смольный даст 13 млн рублей баням для расчетов с сотрудниками

Петербургское правительство решило выделить деньги администрациям 13 городских бань в размере 13,2 млн рублей, называя это "социально важным решением", поскольку в силу специфики своей деятельности из-за пандемии бани не могли впускать посетителей более трех месяцев. Всего заведениями, которые получат средства, владеют восемь акционерных обществ, сообщает пресс-служба Смольного.

"Предприятия смогут погасить долг по зарплате и сохранить коллективы", - пояснил решение губернатор Александр Беглов.

По его словам, общественные бани и качество их работы напрямую влияют на уровень жизни петербуржцев в целом. Ранее городские общественные бани уже получали федеральные и городские субсидии в связи с пандемией, но это не касалось предприятий, входящих в остав акционерных обществ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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