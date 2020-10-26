Смольный даст 13 млн рублей баням для расчетов с сотрудниками

Петербургское правительство решило выделить деньги администрациям 13 городских бань в размере 13,2 млн рублей, называя это "социально важным решением", поскольку в силу специфики своей деятельности из-за пандемии бани не могли впускать посетителей более трех месяцев. Всего заведениями, которые получат средства, владеют восемь акционерных обществ, сообщает пресс-служба Смольного.

"Предприятия смогут погасить долг по зарплате и сохранить коллективы", - пояснил решение губернатор Александр Беглов.

По его словам, общественные бани и качество их работы напрямую влияют на уровень жизни петербуржцев в целом. Ранее городские общественные бани уже получали федеральные и городские субсидии в связи с пандемией, но это не касалось предприятий, входящих в остав акционерных обществ.

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