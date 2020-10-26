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16:23

Столичным националистам отказали в проведении "Русского марша"

фото ЗакС политика Столичным националистам отказали в проведении "Русского марша"

Столичная мэрия отказалась согласовывать "Русский марш", ежегодно проводимый националистами 4 ноября, сославшись на "антивирусные" запреты, поделился с "МБХ медиа" пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев.

"Мы уже обратились Сергею Собянину с просьбой посодействовать не допустить нарушения прав граждан, которые выйдут на встречу 4 ноября. Сами мы обязуемся не допустить провокаций", - заверил Зайцев.

В случае, если соглашения с властями всё же достигнуто не будет, националисты планируют 4 ноября возложить цветы к дверям приемной ФСИН на Цветном бульваре - в память о погибшем Максиме Марцинкевиче (Тесаке).

В прошлом году "Русский марш" был согласован лишь со второй попытки. Мероприятие посетили около ста человек, причем, охранявших его правоохранителей, по свидетельствам очевидцев, было вдвое больше.

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