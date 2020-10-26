Суд оштрафовал петербургское "Яблоко" за инфекционную опасность, исходящую от офиса

Петербургскому отделению "Яблока" суд выписал штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, действующих в период пандемии коронавируса, передает объединенная пресс-служба судов.

Согласно материалам административного дела, офис здания на Шпалерной улице располагается в цокольном этаже, и в августе, на момент проверки, он не имел отдельного входа, что не соответствовало требованиям Роспотребнадзора и создавало риски заражения для постояльцев многоквартирного дома.

"Вызывает обоснованные жалобы жильцов, нарушает режим отдыха граждан, создает угрозу возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний", - говорится в пресс-релизе о деятельности регионального "Яблока".

Примечательно, что сама политическая организация вину не признала: по мнению ее представителей, все претензии следует адресовать собственнику помещения.