"Маяковскую" отремонтируют за 385 млн рублей

Работы по капитальному ремонту станции метрополитена "Маяковская" обойдутся бюджету Петербурга максимум в 385,6 млн рублей и должны будут завершиться не позднее 10 декабря будущего года, что следует из материалов технического задания на сайте госзакупок.

Работы включат в себя ремонт вестибюля, наклонного хода, эскалаторов, кассовых залов и системы гидроизоляции. В техническом задании, в частности, указано, что демонтаж старого витража пикета полиции обойдется в 12,3 тысяч, а монтаж нового - в 137 тысяч рублей. Самое дорогое в предстоящем ремонте - монтаж кабельных сетей, который отнимет в общей сложности более 83 млн рублей.

Помимо "Маяковской", на капитальный ремонт до 2025 года закроют еще шесть станций - "Московскую-2", "Удельную", "Озерки", "Ладожскую", "Технологический институт-2" и "Проспект Большевиков".