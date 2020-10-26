Путин учредил новое звание - "Заслуженный судебный пристав РФ"

Российский глава Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране учреждается новое почётное звание - "Заслуженный судебный пристав Российской Федерации". Соответствующий указ доступен на интернет-портале правовой информации.

"Заслуженный судебный пристав Российской Федерации" будет уже 78-м по счёту почётным государственным званием, существующем в РФ на сей день.

Основания для присвоения почетной регалии в документе не уточняются.

Ранее, напомним, СМИ составили рейтинг "орденоносцев", наиболее часто получающих госнаграды при Путине.