Коммунисты обратились лично к Беглову с просьбой согласовать митинг 7 ноября

Представители нескольких левых организаций направили обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разрешить проведение 7 ноября митинга в честь годовщины Октябрьской революции. Об этом ЗАКС.Ру сообщили авторы письма.

В обращении говорится, что организаторы акции приветствуют усиление масочного режимав Петербурге, но не понимают, почему разгоняются акции оппозиции.

"Публичные мероприятия, организуемые оппозиционными силами, включая одиночные пикеты, жестко запрещаются, хотя хорошо известно, что опасность заразиться на открытом воздухе намного меньше, чем в замкнутых помещениях. Вам хорошо известно наше непонимание такого избирательного подхода с соответствующим негативным к нему отношением", - пишут авторы обращения.

Заявители акции рассчитывают, что в ней примет участие до 500 человек. Они пообещали Беглову следить за соблюдением "масочно-дистанционного режима", дисциплиной и общественным порядком.

Митинг попросили согласовать на Исаакиевской площади, набережной у стоянки крейсера "Аврора", Марсовом поле или Пионерской площади.

Под обращением подписались представители Российской коммунистической рабочей партии, Объединенной коммунистической партии, Российской партии коммунистов, "Левого фронта", Ассоциации марксистского обществоведения, движения "Альтернативы" и ассоциации "Советский Союз".

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