Жириновский обругал эсеров за систематическое "воровство" законопроектов

Инициатива думских справедливороссов, предполагающая полный запрет на деятельность микрофинансовых организаций, встретила гнев со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. У депутата "накипело": по его наблюдениям, далеко не в первый раз эсеры перехватывают повестку у его политической организации и претендуют на оригинальность.

"Но "Справедливой России", очевидно, нечего своего предложить, вот они и продолжают воровать чужие идеи. Сколько лет существует эта партия – столько лет ворует наши проекты законов, привлекает к работе чиновников, изгнанных из ЛДПР за грубые нарушения, или бывших депутатов ЛДПР, исключенных из партии. Какой смысл в существовании партии, которая выживает на мусорной свалке?", - задался глава ЛДПР вопросом в партийном Telegram-канале.

Жириновский напомнил, что законопроект о запрете микрозаймовых контор его соратники вносили еще в январе, в связи с чем посоветовал оппоненту Сергею Миронову "иметь совесть".