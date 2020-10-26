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17:56

Экс-координатора "Открытки" Антонову вновь вызвали в полицию по делу о "нежелательной организации"

фото ЗакС политика Экс-координатора "Открытки" Антонову вновь вызвали в полицию по делу о "нежелательной организации"

Бывший координатор краснодарской "Открытой России"  Яна Антонова снова вызывается в полицию для составления протокола о сотрудничестве с "нежелательной организацией": в начале октября её уже приговаривали к обязательным работам в рамках уголовного дела по аналогичной статье.

"Мне позвонила Яна Антонова буквально 10 минут назад, сказала, что к ней домой пришла полиция и вручила ей повестку на составление протокола по статье 20.33 КоАП. Необъяснимая ситуация, когда человека только что осудили по уголовному делу по статье 284.1 о сотрудничестве с нежелательной организацией. И спустя две недели на нее составляют [протокол] по такому же поводу", - поделилась в разговоре с "МБХ медиа" координатор ОР Татьяна Усманова.

Она предположила, что внимание силовиков к персоне Антоновой на сей раз связано с её электоральной деятельностью, поскольку она планирует поучаствовать в выборах в городскую думу Краснодара.

Напомним, 2 октября Антонову приговорили к 240 часам обязательных работ по уголовному делу о работе на "нежелательную организацию" (статья 284.1 УК). 

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