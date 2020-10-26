В проект бюджета РФ на 2021 год заложили индексацию пенсий выше инфляции

Уровень индексации пенсий в 2021 году обещает быть выше уровня годовой инфляции. По крайней мере, это обстоятельство предусмотрено в первоначальном проекте бюджета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.

"Аналогичным образом, мы это неоднократно обсуждали с председателем Государственной думы, будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране", - произнес премьер-министр в рамках встречи с депутатами.

Отметим, что на сегодняшний день установленный законом прожиточный минимум петербургского пенсионера составляет 9514 рублей, а годовой уровень инфляции в РФ оценивается в 3,8%.