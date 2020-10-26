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19:34

Общественности представили внешний вид ЖК Meltzer Hall, с которым борется Макаров

фото ЗакС политика Общественности представили внешний вид ЖК Meltzer Hall, с которым борется Макаров

Группа компаний "Альфа Фаберже", реализующая проект элитного жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповка, 26 октября официально опубликовала эскизы фасадов этого объекта. 

Ранее фракция "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга дважды обращалась к губернатору Александру Беглову по поводу этого проекта. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров называл его "гробом" и "крематорием".

В "Альфа Фаберже" ЗАКС.Ру сообщили, что фасады будущего комплекса были разработаны "Студией 44" при непосредственном участии ее руководителя Никиты Явейна.  Застройщик намерен встроить в единую концепцию Meltzer Hall расположенные поблизости объекты культурного наследия: здание первого в Петербурге кинотеатра "Гранд Палас", "Дом Корлякова" и корпус фабрики Мельцера с дымовой трубой. Макаров, критикуя проект, выражал опасения, что эти здания могут быть повреждены. Застройщик, напротив, заявил, что проводит их реставрацию.

В настоящее время на строительной площадке идут подготовительные работы. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию намечен на IV квартал 2022 года.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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