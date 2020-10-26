В карельской реке после аварии на ГЭС заметили масляные пятна

Прорыв дамбы на Белопорожской ГЭС в Карелии привел к тому, что жители стали замечать на поверхности реки Кемь масляные пятна и считать происходящее очередной в 2020 году российской экологической катастрофой. Видеозаписи соответствующего содержания появились в паблике местных активистов "ВКонтакте".

В свою очередь, в социальных сетях сограждан поспешил успокоить глава республики Артур Парфенчиков, назвав положение дел "сложным, но не критичным".

"Поручил республиканскому госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения выяснить причины появления на реке Чирко-Кемь масляных пятен, о которых сообщают люди. На месте сейчас работают также представители Росприроднадзора. Они осматривают помещения станции и выясняют, не было ли утечки масла с трансформаторов", - гласит его пост.

Чиновник заверил читателей своей страницы, что разрушенные водой объекты восстановят.