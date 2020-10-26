Казаки будут участвовать в патриотических акциях Пушкинского района

Глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий в ходе встречи с атаманом казачьей организации "Императорский конвой" Андреем Жидковым подписал двусторонний документ, устанавливающий партнерские отношения и провозглашающий совместную деятельность. Теперь казаки будут участвовать в мероприятиях районного масштаба, которые принято называть военно-патриотическими акциями.

"Основная цель подписания соглашения – возрождение нравственных традиций, которые всегда были присущи казачеству. А именно, высокий уровень патриотизма и ответственности за свою страну. <...> Мы видим, что среди подрастающих поколений сегодня есть интерес", - считает Омельницкий, цитируемый своей пресс-службой.

Помимо выполнения охранных функций, предполагается привлечение казаков к некоей культурно-просветительской работе.

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