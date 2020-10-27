Роспотребнадзор спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в феврале 2021 года

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с эпидемией коронавируса может вновь ухудшиться в феврале-марте и пойти на спад только к лету 2021 года, передает РИА "Новости".

По словам Пшеничной, чтобы эпидемия пошла на убыль, у большей части населения должны выработаться антитела, которые сделают организм невосприимчивым к вирусу: после перенесенного заболевания, после вакцинации или после "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител. По мнению представителя Роспотребнадзора, вирус может быть активен еще минимум полтора года.

При этом Пшеничная сообщила, что в ноябре ожидается стабилизация с заболеваемостью, и после нее может наступить "некоторая передышка". Случиться это может только если сохранить уже введенные ограничения и если граждане "не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности".

Пока в России ежедневно регистрируется примерно по 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, из них более 700 – в Петербурге. Россия продолжает занимать четвертое место в мире по числу заболевших, пропуская вперед США, Индию и Бразилию.