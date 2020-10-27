18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:49

Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом

фото ЗакС политика Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали с коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".

Госпитализацию подтвердили представители иркутского правительства. По их словам, состояние Кобзева стабильное, но необходимо круглосуточное наблюдение врачей.

Накануне стало известно, что Кобзев заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Тогда сообщалось, что он чувствует себя хорошо.

С начала осени COVID-19 диагностировали у многих глав регионов России. Среди заболевших – губернаторы Орловской, Костромской, Самарской, Омской, Саратовской областей, главы республик Адыгеи и Хакасии, а также Алтайского края. Также на самоизоляцию ушел губернатор Петербурга Александр Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:22 Мэрия Москвы решила не запрещать клубам и барам работать после 23:00

12:48 СМИ: Поклонскую и Милонова не пустили в Госдуму из-за отказа сдать тест на коронавирус

12:35 Глава Роспотребнадзора объяснила, когда россиянам можно будет снять маски

12:28 Глава ростовского Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ

11:26 Суды Петербурга перестанут пускать слушателей на заседания из-за коронавируса

10:54 В России выявили еще 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 721 - в Петербурге

10:32 Больница Петра Великого снова принимает петербуржцев с коронавирусом

9:58 Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России

9:21 Роспотребнадзор спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в феврале 2021 года

26 октября, 16:23 Столичным националистам отказали в проведении "Русского марша"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:58 Вишневский внес законопроект, разрешающий митинговать у  образовательных и культурных учреждений

12:58 "Разгрузить Беглова": Смольный поручил вице-губернаторам активизироваться в соцсетях

12:48 СМИ: Поклонскую и Милонова не пустили в Госдуму из-за отказа сдать тест на коронавирус

12:35 Глава Роспотребнадзора объяснила, когда россиянам можно будет снять маски

12:28 Глава ростовского Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ

12:08 Завершена ликвидация последствий нефтеразлива на реке Колве в НАО

11:54 Госдума окончательно одобрила запрет судьям КС РФ публиковать особое мнение

11:50 Муниципал: Помощница Четырбока займет вакантное место в ИКМО № 72

11:42 "Развели крысиную кампанию": Петербургская учительница второй раз лишилась работы из-за блога в Twitter

11:26 Суды Петербурга перестанут пускать слушателей на заседания из-за коронавируса

11:20 СМИ: Незадолго до смерти у депутата Петрова украли сейф с деньгами и документами

11:11 Госдума приняла законопроект о новом порядке формирования кабмина

10:54 В России выявили еще 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 721 - в Петербурге

10:51 Горизбирком утвердил перенарезку четырех избирательных округов Петербурга

10:32 Больница Петра Великого снова принимает петербуржцев с коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru