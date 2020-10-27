Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России

Роспотребнадзор ввел на территории России всеобщий масочный режим в общественных местах и рекомендовал регионам запретить работу ресторанов и развлекательные мероприятия в ночное время, передает РИА "Новости".

Постановление вступит в силу с 28 октября. Носить маски граждане будут обязаны в общественном транспорте, такси, местах массового пребывания людей, на парковках и в лифтах.

Региональным властям Роспотребнадзор рекомендовал принять несколько ограничительных мер. В том числе – "принять меры", в том числе ограничительные, для лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями и запретить работу ресторанов и развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00.

В Петербурге запрет на ночную работу ресторанов решили ввести еще 19 октября. Петербургские рестораторы обратились к Смольному с просьбой не вводить подобные ограничения, поскольку это лишит заведения прибыли.