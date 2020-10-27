Больница Петра Великого снова принимает петербуржцев с коронавирусом

Больница Петра Великого СЗГМУ имени Мечникова возобновила прием пациентов с коронавирусом, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

В стационаре развернуты 178 коек для оказания помощи петербуржцам, заразившихся коронавирусной инфекцией. Эргашев отметил, что привлечение мощностей федеральных стационаров позволит не сокращать объемы плановой и специализированной медицинской помощи в Петербурге.

Также с 1 ноября возобновится прием пациентов с коронавирусом в Первом медуниверситете имени Павлова: здесь подготовлено 250 коек. Накануне работу возобновил временный госпиталь в "Ленэкспо": уже к ночи там заметили большую очередь из машин "скорой помощи".

В Петербурге, как и по всей России, продолжает расти число заболевших коронавирусом. Каждый день регистрируется примерно по 700 новых случаев.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.