Горизбирком утвердил перенарезку четырех избирательных округов Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 октября одобрила внесение изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в Законодательное собрание.

Проект решения был подготовлен в соответствии со вступившим в силу городским законом, по которому территорию округа необходимо изменить, если количество избирателей в нем на 20% отличается от средней нормы.

Согласно решению Горизбиркома, к избирательному округу № 1, который в ЗакСе сейчас представляет вице-спикер Сергей Соловьев, должна присоединиться территория муниципалитета "Морские ворота". Раньше она принадлежала к округу № 16, от которого в парламент избрался другой член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев.

Кроме того часть территории муниципального образования № 54 из границ избирательного округа № 23 перейдет в округ № 15. Первый в ЗакСе представляет единоросс Юрий Авдеев, второй - его однопартиец Борис Ивченко.

По словам члена Горизбиркома Дмитрия Краснянского, схему, утвержденную комиссией, еще нельзя назвать окончательной, так как предложенные изменения будут представлены Законодательному собранию и депутаты также смогут внести свои поправки.

Напомним, выборы в ЗакС пройдут параллельно с думскими выборами в сентябре 2021 года. Подробнее о возможном влиянии перенарезки округов на электоральный процесс читайте в материале ЗАКС.Ру.

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