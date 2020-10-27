В России выявили еще 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 721 - в Петербурге

В России за последние сутки зафиксировано 16 550 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заболевших за все время эпидемии с марта возросло до 1 547 774, из них 1 158 940 уже выздоровели. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 26 589 россиян, из них рекордные 320 добавили в статистику за последний день.

В Петербурге заболел еще 721 человек, количество заразившихся увеличилось до 58 236. Еще 47 петербуржцев признаны умершими от коронавируса, всего насчитывается 3674 летальных исходов по городу. В Ленобласти заразились еще 129 человек, всего известно о 10 911 заболевших жителей региона.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 19 285 (+312), в Мурманской – до 19 067 (+189), в Коми – до 12 482 (+206). В Псковской области всего заболели 7 341 человек (+110), в Новгородской – 7 018 (+81), в Вологодской – 6 627 (+94). В Калининградской области в статистику внесены 6 442 заболевших (+89), в Карелии – 6 026 (+93), в НАО – 429 (+5).