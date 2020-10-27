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11:26

Суды Петербурга перестанут пускать слушателей на заседания из-за коронавируса

фото ЗакС политика Суды Петербурга перестанут пускать слушателей на заседания из-за коронавируса

Петербурские суды с 28 октября перейдут на особый режим работы из-за эпидемии коронавируса, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Рассматриваться будут все категории дел, но участников судопроизводства допустят в здания, залы и кабинеты только в средствах индивидуальной защиты. Слушателей в здания судов перестанут пускать вовсе. В помещениях будут строго следить за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию в 1,5 метра.

Также будет запрещен личный прием граждан в судах. Подать документы будет возможно только в электронном виде. Ограничения будут действовать "до особого распоряжения".

В Петербурге только за последний день зафиксирован 721 новый случай заражения коронавирусом, в другие дни выявлялось примерно по столько же. Роспоребнадзор с 28 октября ввел в России всеобщий масочный режим.

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