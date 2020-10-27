"Развели крысиную кампанию": Петербургская учительница второй раз лишилась работы из-за блога в Twitter

Петербургскую учительницу Любовь Фролову уволили из школы №559 в Выборгском районе через полтора месяца после трудоустройства. Она уверена, что причиной стал "очень некрасивый цифровой след": год назад она также лишилась работы из-за неформального общения с учениками и личного блога в Twitter, который пришелся не по душе её коллегам.

"Развернули целую крысиную кампанию с докладными против меня, которые заставили написать учителей. Думаю, после второго увольнения единственное, что я ещё могу сделать для российской системы образования, это татуировка "Я так люблю свою страну и ненавижу государство", - приводит её слова Znak.com.

В разговоре с изданием руководство школы подтвердило, что Фролова действительно у них работала, однако уволилась по собственному желанию.

Сейчас "злосчастный" Twitter-аккаунт "владычица пивная", который девушка вела с 2013 года, удалён. В нём она делилась личными историями из жизни. В ноябре 2019 года родители одного из учеников школы, в которой Фролова тогда работала, прознали про чрезмерно откровенный личный блог Фроловой и пожаловались на него педагогам. Через некоторое время её уволили.