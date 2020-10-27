Помощница Четырбока займет вакантное место в ИКМО № 72 Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 октября утвердила нового члена избиркома муниципалитета № 72. Им стала помощница депутата Законодательного собрания от "Единой России" Дениса Четырбока, студентка Санкт-Петербургского Политехнического университета по направлению "товароведение" Виктория Шульженко. Заместитель главы Горизбиркома Алла Егорова высказалась за то, чтобы Шульженко заняла вакантную должность председатель ИКМО. Предыдущий глава муниципального избиркома № 72 Александр Белов в июле подал заявление об увольнении. Полномочия с него были сняты 27 августа. Напомним, большинство мест в муниципальном совете МО № 72 принадлежит представителям Партии Роста. Руководит муниципалитетом председатель регионального отделения партии Павел Швец. Фото: vk.com/ Виктория Шульженко

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