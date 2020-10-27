Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

11:50

Помощница Четырбока займет вакантное место в ИКМО № 72

фото ЗакС политика Помощница Четырбока займет вакантное место в ИКМО № 72

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 октября утвердила нового члена избиркома муниципалитета № 72. Им стала помощница депутата Законодательного собрания от "Единой России" Дениса Четырбока, студентка Санкт-Петербургского Политехнического университета по направлению "товароведение" Виктория Шульженко.

Заместитель главы Горизбиркома Алла Егорова высказалась за то, чтобы Шульженко заняла вакантную должность председатель ИКМО. 

Предыдущий глава муниципального избиркома № 72 Александр Белов в июле подал заявление об увольнении. Полномочия с него были сняты 27 августа.

Напомним, большинство мест в муниципальном совете МО № 72 принадлежит представителям Партии Роста. Руководит муниципалитетом председатель регионального отделения партии Павел Швец

Фото: vk.com/ Виктория Шульженко


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
0
0
 МО №72
 

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:58 Вишневский внес законопроект, разрешающий митинговать у  образовательных и культурных учреждений

12:58 "Разгрузить Беглова": Смольный поручил вице-губернаторам активизироваться в соцсетях

12:48 СМИ: Поклонскую и Милонова не пустили в Госдуму из-за отказа сдать тест на коронавирус

12:35 Глава Роспотребнадзора объяснила, когда россиянам можно будет снять маски

12:28 Глава ростовского Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с нехваткой кислорода для ИВЛ

12:08 Завершена ликвидация последствий нефтеразлива на реке Колве в НАО

11:54 Госдума окончательно одобрила запрет судьям КС РФ публиковать особое мнение

11:50 Муниципал: Помощница Четырбока займет вакантное место в ИКМО № 72

11:42 "Развели крысиную кампанию": Петербургская учительница второй раз лишилась работы из-за блога в Twitter

11:26 Суды Петербурга перестанут пускать слушателей на заседания из-за коронавируса

11:20 СМИ: Незадолго до смерти у депутата Петрова украли сейф с деньгами и документами

11:11 Госдума приняла законопроект о новом порядке формирования кабмина

10:54 В России выявили еще 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 721 - в Петербурге

10:51 Горизбирком утвердил перенарезку четырех избирательных округов Петербурга

10:32 Больница Петра Великого снова принимает петербуржцев с коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru