Госдума окончательно одобрила запрет судьям КС РФ публиковать особое мнение

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о Конституционном суде, внесенный после изменения Конституции, передает агентство "Москва".

В документе прописан состав Конституционного суда, его функции и право на рассмотрение вопросов об исполнении решений международных органов и судов. Также депутаты одобрили поправку, согласно которой судьям КС РФ запрещено публиковать особое мнение в СМИ и интернете.

Поправку, запрещающую публикацию особых мнений судей, внесли сенатор Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. В случае принятия законопроекта судьям будет запрещено публиковать и публично ссылаться на особое мнение "или мнение в какой-либо форме".

Особое мнение судей не имеет юридической силы, но оно может влиять на последующее нормотворчество и правоприменение. К примеру, судья Владимир Ярославцев в 2014 году указывал на дискриминационный характер закона об НКО – "иностранных агентах", а судья Константин Арановский в 2019-м выступал против запрета на владение СМИ иностранцами и называл его цензурой и "контролем над умами".