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12:08

Завершена ликвидация последствий нефтеразлива на реке Колве в НАО

фото ЗакС политика Завершена ликвидация последствий нефтеразлива на реке Колве в НАО

Компания "Лукойл" отчиталась о ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости в реку Колва из недействующего трубопровода, находящегося на территории Харьягинского месторождения, делится "Интерфакс".

"На месте происшествия и ниже по течению проведены заключительные ликвидационные работы. Следов нефтепродуктов на воде и по берегам не наблюдается. Берег в районе разгерметизировавшегося участка трубопровода зачищен", - приводит агентство комментарий пресс-службы компании.

Весной 2021 года начнется биологическая рекультивация местности вокруг трубопровода.

Напомним, масштабную радужную плёнку обнаружили на реке Колве 17 октября. Тогда губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что локальная катастрофа произошла вследствие утечки нефтепродуктов из недействующего трубопровода.

Отметим, что 2020 год стал богатым на серьезные загрязнения окружающей среды. Так, в конце мая в Норильске разлили 21 тысячу тонн солярки в акваторию, что, по мнению специалистов, стало крупнейшей экокатастрофой в Арктике за всю историю. Осенью стало известно о загрязнении в Авачинской бухте на Камчатке, из-за которой вымерла почти вся морская фауна, обитавшая в этих местах.

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