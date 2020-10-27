Две безымянные петербургские улицы обрели свои названия

В Пушкинском районе появились два новых топонима: свои наименовали получили два проезда, до сих пор остававшиеся неназванными, соответствующее постановление подписал городской глава Александр Беглов.

Речь идёт о двух безымянных проездах в Шушарах и Пушкине. Отныне участок от Госпитального переулка до Красносельского шоссе становится Краснослободским переулком: ранее там неподалёку находилась деревня Красная Слободка.

Отрезку дороги от Волхонского шоссе до Сарицкой улицы присвоили имя Усть-Славянского шоссе, поскольку проезд входит в состав перспективной магистрали, которая ведёт в Усть-Славянку.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.