Глава района в Псковской области согласовал пикет против закрытия больницы на кладбище

В городе Невеле, находящемся в Псковской области, районный глава Олег Майоров разрешил активистке провести пикет против закрытия инфекционного отделения в местной больнице в границах братского кладбища воинов Советской армии, поделилась в разговоре с "МБХ медиа" организатор акции Екатерина Клокова.

"Да, это правда. Там захоронение воинов, еще и танк стоит. Обосновали это тем, что только там проводятся все митинги, так мне сказал Майоров. Это не сильно далеко от центра города. Но и людей не так много, как в том месте, где я хотела это сделать", - уточнила Клокова.

Ранее общественница создала петицию на имя российского главы Владимира Путина с требованием разобраться в ситуации с инфекционным отделением и не допустить его закрытия.