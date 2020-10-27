В ЗакСе предложили доверить муниципалам борьбу с борщевиком

Полномочия органов местного самоуправления Петербурга могут дополнить новым пунктом. Предложено разрешить муниципалам бороться с распространением борщевика Сосновского.

Соответствующий законопроект в Законодательное собрание внесла депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова. Ранее Тихонова была одним из авторов инициативы, которая относит уничтожение этого сорного растения к числу обязанности администрации Петербурга. ЗакС принял этот закон в конце 2019 года.

- Те изменения в правилах благоустройства не касались внутриквартальных территорий, - сообщила ЗАКС.ру автор законопроекта. - Поэтому мы даем муниципалитетам такие полномочия, чтобы не только в ЗНОПах боролись с борщевиком, чтобы и муниципалы могли это делать.

Тихонова добавила, что, если комитет по благоустройству займется уничтожением борщевика на внутридворовых территориях, это может быть расценено как нецелевое расходование средств.

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