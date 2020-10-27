"Нам не выжить!": Владельцы детских игровых комнат просят Беглова не закрывать их

Петербургские предприниматели, владеющие детскими игровыми комнатами, через петицию, опубликованную на Change.org, воззвали к градоначальнику Александру Беглову с просьбой отменить ограничения по площади, воспрещающие работу обозначенных заведений.

Согласно последнему постановлению губернатора, с 26 октября запрещается деятельность детских игровых комнат площадью более 50 кв. метров, расположенных в торгово-развлекательных комплексах.

Бизнес просит разрешить ему деятельность со строгим соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.

"Сохраните рабочие места десяткам тысяч жителей Петербурга, иначе нам не выжить. Повторный запрет добьёт окончательно", - призывают авторы петиции.

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