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15:49

СК завел на красноярского экс-депутата Быкова дело об уклонении от налогов

фото ЗакС политика СК завел на красноярского экс-депутата Быкова дело об уклонении от налогов

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю возбудило новое уголовное дело в отношении бизнесмена, бывшего депутата красноярского ЗакСа Анатолия Быкова – об уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от налогов в особо крупном размере путем непредоставления налоговой декларации или включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений). По версии следствия, Быков как физлицо в 2017-2019 годах не уплатил налоги более чем на 65 млн рублей, а как индивидуальный предприниматель в 2017-м – более 12 млн рублей.

Сейчас Быков арестован по подозрению в организации убийства по найму в 2005 году. Его задержали в тот момент, когда перевели под домашний арест по другому делу – об убийстве двух жителей Красноярска в 1994-м.

В июле Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом. Следствие считает его главарем организованных преступных групп, на счету которых совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах он также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").

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