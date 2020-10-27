ЕСПЧ коммуницировал жалобы россиян, оштрафованных по статье о неуважении к власти

Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб россиян, которых привлекли к административной ответственности по статье о неуважении к власти в интернете, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Все 19 жалоб от 17 заявителей объединены в одно производство. Среди заявителей – политолог Федор Крашенинников, первый оштрафованный по статье Юрий Картыжев, а также главный редактор Koza.Press Ирина Славина, которая покончила с собой в начале октября. Все заявители жалуются на нарушение права на свободу выражения мнения, некоторые – на нарушение прав на справедливый суд и на личную неприкосновенность.

ЕСПЧ задал российским властям несколько вопросов. В том числе - соответствует ли духу Конвенции повышенная защита глава государства и госучреждений посредством введения специального закона о неуважении к власти, были ли наложенные штрафы соразмерны тяжести правонарушения. Суд предложил сторонам до 18 января 2021 года обсудить условия мирового соглашения, если этого не произойдет, у российского правительства будет 12 недель для подготовки возражений.

Закон об оскорблении власти в интернете действует с 2019 года, он предусматривает штрафы от 30 до 300 тысяч рублей и арест до 15 суток. За это время суды рассмотрели уже более 200 подобных дел.

Президент Владимир Путин заявлял, что эта статья не распространяется на критику власти, но запрещает поругание символов государства – флага, герба и гимна. На самом деле суды в разных городах регулярно штрафуют тех, кто оставляет в соцсетях нелестные отзывы о власти: по данным "Агоры", 80% ставших поводом для дела постов - о Путине. В Ейске в сентябре оштрафовали на 30 тысяч рублей мужчину, упрекнувшего президента в заморозке накопительной части пенсии. В Уфе активиста обязали выплатить столько же за уничижительные слова о Путине, главе Башкирии и поправках в Конституцию.