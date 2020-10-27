18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:19

Суд оставил Валерия Израйлита под домашним арестом до февраля

фото ЗакС политика Суд оставил Валерия Израйлита под домашним арестом до февраля

Смольнинский суд Петербурга продлил срок домашнего ареста совладельцу ОАО "Компания Усть-Луга" Валерию Израйлиту до 2 февраля 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Отдельно представители судов сообщили, что "ни слова про заключение под стражу" бизнесмена не прозвучало. Защита просила отпустить Израйлита под залог в 10 млн рублей или подписку о невыезде.

Израйлита подозревают в поставке некачественных труб для строительства одноименного порта в Ленобласти и выводе денег за границу. Его перевели под домашний арест в марте. Бизнесмену предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов и отмывание денег.

В  2019 году выяснилось, что поводом для возбуждения дела стала декларация об амнистии капитала, которую ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

При этом с 2015 года действует закон об амнистии капитала, согласно которому бизнесмены при добровольной декларации зарубежного капитала освобождаются от ответственности по ряду статей УК. В том числе – по статьям об уклонении от репатриации денежных средств, о неуплате таможенных платежей, налогов и сборов, о неисполнении обязанностей налогового агента, о сокрытии денежных средств и имущества организации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:26 Суды Петербурга перестанут пускать слушателей на заседания из-за коронавируса

21 октября, 14:22 Петербурженку оштрафовали за акцию в поддержку Беларуси с файерами у Казанского собора

20 октября, 17:53 Двум фанатам "Зенита" на год запретили посещать стадион

20 октября, 12:36 Активиста Мумджи оштрафовали на 20 тысяч рублей за апрельский пикет "Стратегии-18"

6 октября, 9:53 Подозреваемого в оправдании терроризма активиста Меркулова оставили в СИЗО

28 сентября, 18:53 Экс-зампреда правления банка "Таврический" оставили под арестом до середины декабря

28 сентября, 17:31 Суд приостановил рассмотрение иска экс-мундепов МО "Новоизмайловское" к Горизбиркому

21 сентября, 19:01 Суд отложил рассмотрение дела о лишении мандата мундепа МО "Морские ворота"

10 сентября, 20:19 Горсуд признал незаконными требования об удалении публикаций ЗАКС.Ру о бывшем мундепе

10 сентября, 16:56 Петербургский суд не стал разрешать митинг в поддержку Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:56 Смольный намерен продвинуть туристическую привлекательность Петербурга на мировом рынке

18:48 Горсуд отменил решение КГИОП не считать бывшую медсанчасть на Одоевского памятником культуры

18:45 Дополнительное образование в Петербурге не будет уходить на карантин

18:36 Шнуров о выборах в Госдуму: Лень мне, не хочу

18:35 Арбитраж Московского округа признал законным взыскание 88 млн рублей с ФБК в пользу Пригожина

18:30 Петербургские коммунисты подали заявку на проведение митинга 7 ноября

18:13 Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

17:55 Беглов пообещал решить проблемы дольщиков к 2023 году

17:50 Суд в Гааге снял арест с брендов водки "Столичная" и "Московская"

17:26 Вице-губернатор Линченко вновь посетил стройку нового больничного корпуса на Народной улице

17:19 Суд оставил Валерия Израйлита под домашним арестом до февраля

16:53 ЕСПЧ коммуницировал жалобы россиян, оштрафованных по статье о неуважении к власти

16:24 Вишневский просит распространить "коронавирусные" выплаты медикам на сотрудников ПНИ

15:55 В Петрозаводске в недавно отремонтированном "ковидном" госпитале на томограф упал потолок

15:49 СК завел на красноярского экс-депутата Быкова дело об уклонении от налогов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru